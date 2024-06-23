Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı tırmanışını tamamladı

Hakkari'de dağcılar, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na yaptıkları tırmanışı tamamladı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin organize ettiği etkinlik kapsamında 3 dağcı, Depin mevkisinde bir araya gelerek Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 gün süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada bir süre bekledikten sonra inişe geçti.

CİSAD üyesi Mazlum Tekçe, gazetecilere, dernek olarak her yıl düzenledikleri geleneksel Sümbül Dağı zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi.