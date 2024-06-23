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        Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı tırmanışını tamamladı

        Hakkari'de dağcılar, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na yaptıkları tırmanışı tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:51
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        Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı tırmanışını tamamladı
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        Hakkari'de dağcılar, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na yaptıkları tırmanışı tamamladı.

        Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin organize ettiği etkinlik kapsamında 3 dağcı, Depin mevkisinde bir araya gelerek Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 2 gün süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada bir süre bekledikten sonra inişe geçti.

        CİSAD üyesi Mazlum Tekçe, gazetecilere, dernek olarak her yıl düzenledikleri geleneksel Sümbül Dağı zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Tekçe, "20 Haziran'da Depin bölgesinden tırmanışa başlayıp 2 bin 720 rakımda bulunan Sümbül mağarasında konakladık. 21 Haziran'da da tekrar yola çıkarak zirveye ulaştık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir tırmanış oldu. Kentin tanıtımı için bu tür etkinlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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