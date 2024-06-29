Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da off-road gösterisi yapıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında off-road gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 29.06.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da off-road gösterisi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında off-road gösterisi yapıldı.

        Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festival, üçüncü gününde devam ediyor.

        Renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde İstanbul'dan getirilen beş off-road aracıyla, Bayrak Tepe yolunda hazırlanan parkurda gösteri sunuldu.

        Vatandaş ve fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği etkinlikte, Vali Ali Çelik ve Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu da off-road aracı kullandı.

        Vali Çelik, AA muhabirine, kentin adrenalin tutkunları için en uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

        Off-road aracı sürmenin keyifli, eğlenceli ve aynı zamanda stresli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Sınırın 49 nolu taşının 300 metre aşağısındayız. Çukurca'da adrenalin, doğa sporlarının birçok branşını tercübe etme şansı oldu. Dünyanın en iyi dağcıları burada tırmanış yaptı. Yamaç paraşütçüleri gösteri sundu. İstanbul'dan birçok off-raodçu, Türkiye şampiyonumuz geldi. Hakkari'nin her köşesi adrenalin deposu. 300'e yakın fotoğraf sanatçısı burada her anı, içine sevgi koymaya, yaşadığımız saygıyı ve birbirimize olan sevgiyi de fotoğraf karelerinin içine sığdırmaya çalışıyorlar. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Katılım gösteren herkese minnettarım. Hakkari'de huzur var. Her köşesinde turizm altyapısı ve potansiyeli var. İnşallah Rabb'im bu huzuru bozmaz, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyler."

        Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir de ilçenin doğa sporları merkezi olmaya aday bir yer olduğunu dile getirdi.

        Festivalin ilk üç gününde birbirinden farklı etkinlikler yapıldığını, ilçenin bu sayede canlandığını dile getiren Demir, "Bu akşam da yarın da konserlerimiz var. Bu şekilde ilçemizin kültürünü, doğasını anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Çınaraltı mevkisinde doğa sporları merkezimizi kuracağız. Çukurca, Hakkari güzel şeylerle anılsın. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Bugün 40 derece sıcağın altında hepimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Çukurca'da şu an 800'e yakın misafir ağırlıyoruz. Çukurcalı vatandaşlarımız misafirleri evlerinde ağılıyor. Bunlar güzel şeyler." diye konuştu.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Furkan Berber, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Diyaliz sonrası 3 hasta hayatını kaybetmişti! Kurtulan hasta: Vücudumda uyuşma oluştu, sonrasını hatırlamıyorum
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Boşanma aşamasında damat katliamı: 3 ölü!
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İsrail’in iki gündür katliam yaptığı Şucaiyye’ye biz “Mantartepe” derdik ve Mantartepe yüzlerce Mehmetçiğe mezar olmuştu!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!

        Benzer Haberler

        Huzurun hakim olduğu Çukurca, ev sahipliği yaptığı festivalle şenlendi
        Huzurun hakim olduğu Çukurca, ev sahipliği yaptığı festivalle şenlendi
        Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hakkari Valisi Çelik ve protokol üyeleri sporcularla rafting yaptı
        Hakkari Valisi Çelik ve protokol üyeleri sporcularla rafting yaptı
        Çukurca'da bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği yaylada bisiklet sürüp,...
        Çukurca'da bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği yaylada bisiklet sürüp,...
        Hakkari'de "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" etkinliklerle sürüyor
        Hakkari'de "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" etkinliklerle sürüyor
        Yüksekovalı tekerlekli kayak sporcuları şampiyonluk sevinci yaşıyor
        Yüksekovalı tekerlekli kayak sporcuları şampiyonluk sevinci yaşıyor