Çukurca'da off-road gösterisi yapıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında off-road gösterisi yapıldı.

Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festival, üçüncü gününde devam ediyor.

Renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde İstanbul'dan getirilen beş off-road aracıyla, Bayrak Tepe yolunda hazırlanan parkurda gösteri sunuldu.

Vatandaş ve fotoğraf sanatçılarının ilgi gösterdiği etkinlikte, Vali Ali Çelik ve Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu da off-road aracı kullandı.

Vali Çelik, AA muhabirine, kentin adrenalin tutkunları için en uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

Off-road aracı sürmenin keyifli, eğlenceli ve aynı zamanda stresli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sınırın 49 nolu taşının 300 metre aşağısındayız. Çukurca'da adrenalin, doğa sporlarının birçok branşını tercübe etme şansı oldu. Dünyanın en iyi dağcıları burada tırmanış yaptı. Yamaç paraşütçüleri gösteri sundu. İstanbul'dan birçok off-raodçu, Türkiye şampiyonumuz geldi. Hakkari'nin her köşesi adrenalin deposu. 300'e yakın fotoğraf sanatçısı burada her anı, içine sevgi koymaya, yaşadığımız saygıyı ve birbirimize olan sevgiyi de fotoğraf karelerinin içine sığdırmaya çalışıyorlar. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Katılım gösteren herkese minnettarım. Hakkari'de huzur var. Her köşesinde turizm altyapısı ve potansiyeli var. İnşallah Rabb'im bu huzuru bozmaz, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyler."