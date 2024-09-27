Yüksekova'da Filistin yararına kermes düzenlendi

İHH öncülüğünde yapılan kermese Kızılay, Gençlik Merkezi ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiğini belirten Atsız, kermesin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kadınların evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler kermeste satışa sunuldu.

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