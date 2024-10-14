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        Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:53
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        Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Hakkari-Çukurca kara yolundaki Geçimli köyü yakınında sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile pikap çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi, ambulanslarla Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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