Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hakkari'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Geçimli köyü yakınında sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile pikap çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi, ambulanslarla Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırıldı.
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