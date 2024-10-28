Çukurca'da "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı

"TUSAŞ şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartın da taşındığı yürüyüşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Gençlik Merkezi'nin önüne kadar yürüdü.

Ardından Kaymakam Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyük Köroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük'ün de aralarında bulunduğu katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

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