Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de asayiş toplantısı yapıldı

        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de asayiş toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, 1-31 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olaylara ait verilerin önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı analizlerin görüşüldüğü belirtildi.

        Bir aylık dönemde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 451 şüphelinin yakalandığı bildirlen açıklamada, Vali Çelik, kentte suç oranlarının düşmesinde, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerinin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin inşaat çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de Hacı Sait Camisi'nin inşaat çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de aday hakem kursu düzenlendi
        Hakkari'de aday hakem kursu düzenlendi
        Hakkari'de sıcak asfalt dökülen köy yolu, sporcuların antrenman alanı oldu
        Hakkari'de sıcak asfalt dökülen köy yolu, sporcuların antrenman alanı oldu
        Hakkari'de hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        AK Parti Merkez İlçe Başkanı Demir mazbatasını aldı
        AK Parti Merkez İlçe Başkanı Demir mazbatasını aldı
        Hakkari'de istismardan aranan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de istismardan aranan hükümlü yakalandı