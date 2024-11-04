Hakkari'de asayiş toplantısı yapıldı

Bir aylık dönemde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 451 şüphelinin yakalandığı bildirlen açıklamada, Vali Çelik, kentte suç oranlarının düşmesinde, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerinin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.