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        Hakkari'de 92 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 92 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 19:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:58
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        Hakkari'de 92 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 92 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu madde imal ve ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, ilçeye bağlı Esendere beldesinde Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı üzerine takip ettikleri hafif ticari aracı durduran ekipler, kaçmaya çalışan sürücüyü yakaladı.

        Araçta yapılan aramada, taban kısmına gizlenmiş 92 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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