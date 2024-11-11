Yüksekova'da 300 fidan toprakla buluşturuldu

Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök, kurum amirleri ve öğrenciler de katıldı.

Etkinliğine katılan Kaymakam Mustafa Akın ve Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, TEMA Vakfı ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ile 40 yükümlünün de yer aldığı etkinlikte, katılımcılarla fidan dikti.

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