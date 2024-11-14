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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 25 zanlı hakkında işlem yapıldı

        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:46
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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 25 zanlı hakkında işlem yapıldı
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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 2 cep telefonu, 3 fincan takımı, 3 şarj aleti, 10 kulaklık, 12 elektrikli ısıtıcı, 18 kilogram tütün, 23 elektronik sigara, 25 kilogram çay, 125 çift ayakkabı, 200 termos, 173 şemsiye, 9 bin 881 paket sigara ve 6 bin 974 giyim malzemesi ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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