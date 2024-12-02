Hakkari Belediyesi ekipleri tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi

Vatandaşlar, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, soğuk hava nedeniyle şehir merkezindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Hakkari Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

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