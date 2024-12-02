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        Hakkari Belediyesi ekipleri tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi

        Hakkari Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:45
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        Hakkari Belediyesi ekipleri tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi
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        Hakkari Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, soğuk hava nedeniyle şehir merkezindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

        Bazı binaların çatısına itfaiye aracının merdiveniyle ulaşan ekipler, önlem aldıktan sonra tehlike oluşturan buz sarkıtlarını düşürdü.

        Vatandaşlar, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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