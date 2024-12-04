Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu ulaşıma kapandı.

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