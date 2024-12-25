Hakkari'de ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatı yapıldı

Son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık alanında hizmet çıtasının yükseldiği Hakkari Devlet Hastanesinde, ilk kez bypass ve kalp kapakçığı ameliyatları yapıldı.

Yeni poliklinik ve ünitelerin açıldığı, uzman doktor ve nitelikli personelin görevlendirildiği Hakkari Devlet Hastanesinde, çevre illere sevk edilen hasta sayısı azaldı.

Hastane bünyesinde 3 yıl önce kurulan kalp merkezinde de şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişiye koroner anjiyografi işlemi yapıldı.

Merkezde bir ay önce kalp damar cerrahisi ameliyathane ünitesinin kurulmasıyla üçüncü basamak hastanelerde yapılan ve kent için "ilk" olarak değerlendirilen ameliyatların da yapılmasına başlandı.

Söz konusu ekip, ünitede görevli doktor ve hemşirelerin de katılımıyla Çelik ile Geylan'ın ameliyatlarını gerçekleştirdi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi ile yapılan işbirliği kapsamında, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'in başkanlığında profesör, uzman doktor ve hemşirelerden oluşan 9 kişilik ekip kente geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hastaneyi ziyaret ederek Prof. Dr. Özatik, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Hastane Başhekimi Serhan Arman ile bir araya geldi, ameliyata giren doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hasta yakınlarıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, gazetecilere, bir ay önce Sağlık Bakanlığını ziyaretlerinde açık kalp ameliyatları dahil olmak üzere zor ameliyatların yapılabileceği bir ünite ve yoğun bakımın kurulması talebinde bulunduklarını söyledi.