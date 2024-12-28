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        Yüksekova'da yolu kardan kapanan köylerdeki 4 hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 4 hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:19 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:37
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        Yüksekova'da yolu kardan kapanan köylerdeki 4 hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köylerde rahatsızlanan 4 hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Çobanpınar, Gürdere, Kazan ve Bağdaş köylerinde rahatsızlanan 4 kişiyi hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine köylere yönlendirilen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin yolları açmasıyla hastalara ulaştı.

        Köylerde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulanslara alınarak hastaneye götürüldü.

        Karla mücadele ekipleri, ilçede kapanan köy yollarında da çalışma yürüttü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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