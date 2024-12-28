Yüksekova'da yolu kardan kapanan köylerdeki 4 hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Çobanpınar, Gürdere, Kazan ve Bağdaş köylerinde rahatsızlanan 4 kişiyi hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İlçede sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

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