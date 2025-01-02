Hakkari'de kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yüksekova-Hakkari kara yolunun Yeniköprü mevkisinde 2 gün önce yamaçtan düşen kaya parçaları seyir halindeki yolcu minibüsünde bulunan 14 yaşındaki Ceyhun Kırbaş'a isabet etti.
Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kaldırılan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kırbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Kırbaş'ın cenazesi, Esendere ilçesine bağlı Altınbaşak köyünde defnedildi.
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