Hakkari'de kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kaldırılan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kırbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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