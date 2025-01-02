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        Hakkari'de kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:44
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        Hakkari'de kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaya parçasının isabet ettiği minibüste ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yüksekova-Hakkari kara yolunun Yeniköprü mevkisinde 2 gün önce yamaçtan düşen kaya parçaları seyir halindeki yolcu minibüsünde bulunan 14 yaşındaki Ceyhun Kırbaş'a isabet etti.

        Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kaldırılan ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kırbaş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Kırbaş'ın cenazesi, Esendere ilçesine bağlı Altınbaşak köyünde defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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