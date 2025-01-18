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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin geçen yılki hizmetlerini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:34 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:38
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin geçen yılki hizmetlerini değerlendirdi.

        Öğretmen evi toplantı salonunda mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, 2024'ün çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

        Kentte geçen sene 4 bin 640 metre taş, yaklaşık 270 metre de beton duvar inşa ettiklerini belirten Çelik, 2 bin 258 kilometre kanal yaptıklarını, bunların üzerine geçişlerin sağlanması için ızgara yerleştirdiklerini söyledi.

        15 kilometreye yakın asfalt çalışması yaptıkları bildiren Çelik, "3 bin tona yakın da yollarda yama asfalt yapılmış. Bir yılda 70 kilometre doğalgaz hattı döşedik. İlk geldiğimizde 40 kilometreyi bulmuştu. Bu sene 30 kilometreye yakın hat döşedik. 10 bin metrekare parke taşı döşedik. Yeni araç alımları konusunda mahallelerimize 290 milyon lira civarında yatırım yapılmış." dedi.

        Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından 2 bin metre yeni su şebekesi hattı döşendiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

        "İhtiyaç sahibi 463 vatandaşımıza içme suyu deposu sağladık. 2024 yılı ekim ayında 25 milyon lira tutarında 10,4 kilometrelik yeni kanalizasyon ihalesi yaptık. Kanalizasyon olmayan hatların hepsini birbirine bağlayarak, kentin girişinde bulunan kamulaştırdığımız alana bir arıtma sistemini kurup, bu kanalizasyonları o sisteme bağlayacağız. Bu benim değer verdiğim önemli projelerden bir tanesidir. 2 bin 760 vatandaşımıza 3 milyon liraya yakın nakdi ve gıda yardımda bulunduk. 1136 öğrencimize 4 buçuk milyon lira temel eğitim desteğinde bulunduk."

        300 haneye doğalgaz sisteminin bağlanması için 21 milyon lira destekte bulunduklarını ifade eden Çelik, spor kulüplerine 6,5 milyona yakın destek sunduklarını belirtti.

        Belediye kaynaklarının israf edilmemesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Çelik, "Bazen soruyorlar, belediyeden harcanan temsil ağırlama gideri ne kadar diye. Ben buradan cevap vermek istiyorum. Hakkari Belediyesi'nden bir kişiye dahi bir çay ısmarlamadım. Ben birisine çay veya yemek verirken kendi cebimden ödüyorum. Hakkari Belediyesinde harcanan temsil ağırlama gideri sıfırdır. Ben devletin 1 lirasını bile harcarken bunun 80 bin Hakkarili, 84 milyon da Türkiye vatandaşının hakkı, hukuku olduğu bilinciyle hareket ediyorum. Kent için kentsel dönüşüm çok önemli. Hepimizin bunun bilincinde olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Önemsedikleri konuların başında içme suyunun geldiğini söyleyen Çelik, buna yönelik ciddi çalışmaları hayata geçirdiklerini, eski belediye binasının yerine kent parkı yapmayı planladıklarını, bu çalışmayla da kentsel dönüşüme yönelik adım atacaklarını kaydetti.

        Daha sonra Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, hizmetlere ilişkin sunum yaptı.

        Çelik, daha sonra muhtarların, sorun ve taleplerini dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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