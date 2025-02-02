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        Hakkari'de yangın çıkan evde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 katlı evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:49 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:54
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        Hakkari'de yangın çıkan evde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 katlı evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Orman Mahallesi'ndeki 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri tarafından elektriklerin kesilmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın merdivenlerinde ve 3. katında mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle aşağıya indirdi.

        Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

        Dumandan etkilenen bina sakinleri, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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