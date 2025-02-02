Hakkari'de yangın çıkan evde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri tarafından elektriklerin kesilmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın merdivenlerinde ve 3. katında mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle aşağıya indirdi.

Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Orman Mahallesi'ndeki 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.