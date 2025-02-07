Hakkari'de mezra yoluna düşen çığ ekiplerce temizlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.
İlçenin Onbaşılar köyüne bağlı Çobanpınar mezrası yoluna öğle saatlerinde çığ düştü.
Durumun haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Karla mücadele ekipleri, çığın düştüğü bölgedeki metrelerce kar yığınını temizleyerek yolu ulaşıma açtı.
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