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        Hakkari'de "Katı Atık Yönetim Birliği" toplantısı yapıldı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında "Katı Atık Yönetim Birliği" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:34
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        Hakkari'de "Katı Atık Yönetim Birliği" toplantısı yapıldı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında "Katı Atık Yönetim Birliği" toplantısı gerçekleştirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda, belediyelere ve İl Özel İdaresine teslim edilen çöp toplama araçlarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

        Vali Çelik, çalışmaların titizlikle devam ettirilmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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