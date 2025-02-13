Hakkari'de "Katı Atık Yönetim Birliği" toplantısı yapıldı

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda, belediyelere ve İl Özel İdaresine teslim edilen çöp toplama araçlarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.