Hakkari'de haftalık asayiş toplantısı yapıldı

Asayiş olaylarının yüzde 29, mal varlığına karşı işlenen olayların yüzde 36, kasten yaralama olaylarının yüzde 44, hırsızlık olaylarının yüzde 67, dolandırıcılık olaylarının yüzde 17 ve aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 40 oranında azaldığının bildirildiği açıklamada, kaçakçılıkla mücadelede yapılan operasyonların yüzde 350 arttığı vurgulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda 9-15 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin incelendiği belirtildi.

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