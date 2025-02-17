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        Hakkari'de haftalık asayiş toplantısı yapıldı

        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında haftalık asayiş toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 20:43 Güncelleme: 17.02.2025 - 20:50
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        Hakkari'de haftalık asayiş toplantısı yapıldı
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        Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında haftalık asayiş toplantısı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda 9-15 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin incelendiği belirtildi.

        Asayiş olaylarının yüzde 29, mal varlığına karşı işlenen olayların yüzde 36, kasten yaralama olaylarının yüzde 44, hırsızlık olaylarının yüzde 67, dolandırıcılık olaylarının yüzde 17 ve aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 40 oranında azaldığının bildirildiği açıklamada, kaçakçılıkla mücadelede yapılan operasyonların yüzde 350 arttığı vurgulandı.

        Çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 75 kişinin yakalandığını yer verilen açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonların yüzde 27 arttığı kaydedildi.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

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