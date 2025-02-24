Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

        Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, ramazan ayı hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı
        ABONE OL

        Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, ramazan ayı hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

        Oluş, yaptığı açıklamada, kentteki tüm cami ve Kur'an kurslarının ramazan için hazır hale getirildiğini bildirdi.

        Hatimle teravih namazı kılmak isteyenler için il merkezindeki Aksa ve Hacı Gür camileri ile her ilçenin bir camisine hafız görevlendirildiğini ifade eden Okuş, şunları kaydetti:

        "Oruç, teravih, mukabele, itikaf, zekat ve fitre gibi hasenatlarla her Müslümanın en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalıştığı mübarek ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Müslümanların manevi duygularının zirve yaptığı bu ayda, vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için cami ve Kur'an kurslarında gerekli tedbirleri aldık. Bu ayda vatandaşlarımızı tüm vakitlerde camilerde cemaatle namazlarını eda etmeye, teravih namazları ile mukabelelere katılmaya, mümkün olduğu kadar mealiyle birlikte Kur’an-ı Kerim okumaya, bol bol tövbe ve istiğfar yapmaya davet ediyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminden istifade etmeleri için özellikle çocuk, genç ve kadınlarımızı camilerde yerlerini almaya bekliyoruz. Ramazan ayında kazanılan güzel alışkanlıkları diğer aylarda da devam ettirelim istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kişiyi silahla vurdu! Restorandakiler rehin!
        Bir kişiyi silahla vurdu! Restorandakiler rehin!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Vergi Haftası etkinlikleri
        Hakkari'de Vergi Haftası etkinlikleri
        Hakkari'de kargoya verilen 6 çuvalda 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele g...
        Hakkari'de kargoya verilen 6 çuvalda 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele g...
        Yaban hayatına dikkati çekmek için kardan dağ keçisi heykeli yaptılar
        Yaban hayatına dikkati çekmek için kardan dağ keçisi heykeli yaptılar
        Nehil Deresi'ndeki menderesler dronla görüntülendi
        Nehil Deresi'ndeki menderesler dronla görüntülendi
        Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele sürüyor
        Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi
        Hakkari'de vatandaşlar çatılarda biriken karı temizledi