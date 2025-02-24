Hakkari'de ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, ramazan ayı hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Oluş, yaptığı açıklamada, kentteki tüm cami ve Kur'an kurslarının ramazan için hazır hale getirildiğini bildirdi.

Hatimle teravih namazı kılmak isteyenler için il merkezindeki Aksa ve Hacı Gür camileri ile her ilçenin bir camisine hafız görevlendirildiğini ifade eden Okuş, şunları kaydetti:

"Oruç, teravih, mukabele, itikaf, zekat ve fitre gibi hasenatlarla her Müslümanın en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalıştığı mübarek ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Müslümanların manevi duygularının zirve yaptığı bu ayda, vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için cami ve Kur'an kurslarında gerekli tedbirleri aldık. Bu ayda vatandaşlarımızı tüm vakitlerde camilerde cemaatle namazlarını eda etmeye, teravih namazları ile mukabelelere katılmaya, mümkün olduğu kadar mealiyle birlikte Kur’an-ı Kerim okumaya, bol bol tövbe ve istiğfar yapmaya davet ediyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminden istifade etmeleri için özellikle çocuk, genç ve kadınlarımızı camilerde yerlerini almaya bekliyoruz. Ramazan ayında kazanılan güzel alışkanlıkları diğer aylarda da devam ettirelim istiyoruz."