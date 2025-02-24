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        Hakkari'de Vergi Haftası etkinlikleri

        Hakkari Defterdarı Mesut Çalışır ve beraberindeki heyet, 36. Vergi Haftası kapsamında Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:39
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        Hakkari'de Vergi Haftası etkinlikleri
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        Hakkari Defterdarı Mesut Çalışır ve beraberindeki heyet, 36. Vergi Haftası kapsamında Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, vergi bilincinin artırılması, mükellef hakları ve verginin kamu hizmetlerine katkısı konularında değerlendirmeler yapıldı.

        Verginin kalkınma ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemini vurgulayan Çelik, vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalardan dolayı Çalışır ve ekibine teşekkür etti.

        Çelik, Vergi Dairesi çalışanlarına başarı diledi, 36. Vergi Haftası’nı kutladı.

        Yaptıkları çalışmalar hakkında Çelik'e bilgi veren Çalışır, vatandaşların vergiye olan duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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