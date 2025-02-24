Hakkari'de Vergi Haftası etkinlikleri

Hakkari Defterdarı Mesut Çalışır ve beraberindeki heyet, 36. Vergi Haftası kapsamında Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, vergi bilincinin artırılması, mükellef hakları ve verginin kamu hizmetlerine katkısı konularında değerlendirmeler yapıldı.

Verginin kalkınma ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemini vurgulayan Çelik, vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalardan dolayı Çalışır ve ekibine teşekkür etti.

Çelik, Vergi Dairesi çalışanlarına başarı diledi, 36. Vergi Haftası’nı kutladı.

Yaptıkları çalışmalar hakkında Çelik'e bilgi veren Çalışır, vatandaşların vergiye olan duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.