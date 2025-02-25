Yüksekova'da ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Sportif Yetenek Taraması" kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda ilkokul öğrencilerine yönelik sportif yetenek taraması gerçekleştirildi.

Çeşitli testlerden geçirilen öğrenciler, yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirilecek.

Antrenör Nevin Aydın, yetenek taramalarının iki gün sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 400 öğrenciye yetenek taraması yaptıklarını belirten Aydın, "Boy, sıçrama, çeviklik, koşu, kulaç ve birçok test uyguluyoruz. Testlerden geçen öğrencileri yeteneklerine göre branşlara yönlendireceğiz." dedi.