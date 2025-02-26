Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri camileri temizledi
Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri, ramazan öncesi camilerde temizlik yaptı.
Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri, ramazan öncesi camilerde temizlik yaptı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte camii ve taziye evlerinin temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, kamu yararına ücretsiz çalıştırma cezası bulunan yükümlüler, cami ve taziye evlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.
Yükümlüler yürüttükleri çalışmayla camileri ramazana hazır getirdi.
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