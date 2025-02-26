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        Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri camileri temizledi

        Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri, ramazan öncesi camilerde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:12
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        Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri camileri temizledi
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        Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri, ramazan öncesi camilerde temizlik yaptı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte camii ve taziye evlerinin temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, kamu yararına ücretsiz çalıştırma cezası bulunan yükümlüler, cami ve taziye evlerinde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

        Yükümlüler yürüttükleri çalışmayla camileri ramazana hazır getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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