Yüksekova'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ramazanda denetimlerini sürdürüyor.
Farklı noktalarda yapılan denetimlerde, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymamaları kontrol edildi.
Emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, hız sınırını aşan ve eksik evrak bulunduran sürücülere cezai işlem uygulandı.
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