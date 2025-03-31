Hakkari'de kapanan belde ve kayak merkezi yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi yolu ulaşıma açıldı.
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar nedeniyle Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri çalışmayla yolu ulaşıma açtı.
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