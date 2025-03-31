Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kapanan belde ve kayak merkezi yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kapanan belde ve kayak merkezi yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar nedeniyle Durankaya beldesi ve Mergabütan Kayak Merkezi yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri çalışmayla yolu ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Hakkari'de otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil, elektrik direğine çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü, 3 yaralı
        Otomobil, elektrik direğine çarptı; 17 yaşındaki Arda öldü, 3 yaralı
        Türkiye şampiyonu kuraşçı kuzenlerin gözü Avrupa şampiyonluğunda
        Türkiye şampiyonu kuraşçı kuzenlerin gözü Avrupa şampiyonluğunda
        Çukurca'da bayramlaşma programı yapıldı
        Çukurca'da bayramlaşma programı yapıldı
        Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Hakkari'de iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Yüksekova'da asırlık toplu bayramlaşma geleneği
        Yüksekova'da asırlık toplu bayramlaşma geleneği