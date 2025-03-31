Hakkari'de kapanan belde ve kayak merkezi yolu ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.