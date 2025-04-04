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        Lojistik imkanların geliştirildiği Hakkari'de AFAD gönüllü sayısı 3 kat arttı

        SAYİM HARMANCI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından AFAD gönüllü sayısının 3 kat arttığı Hakkari'de, olası depremlerde barınma sorunu yaşanmaması için çadır ve konteynerler stoklanıyor, lojistik imkanlar geliştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:03
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        Lojistik imkanların geliştirildiği Hakkari'de AFAD gönüllü sayısı 3 kat arttı
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        SAYİM HARMANCI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından AFAD gönüllü sayısının 3 kat arttığı Hakkari'de, olası depremlerde barınma sorunu yaşanmaması için çadır ve konteynerler stoklanıyor, lojistik imkanlar geliştiriliyor.

        Deprem kuşağındaki Hakkari'de, olası afet ve acil durumlara müdahale için İçişleri Bakanlığının himayesinde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, il merkezi ve dört ilçede 2 bini aşkın personelle oluşturulan 56 arama kurtarma ekibi, teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutuluyor, afetlerde kullanabilecekleri her türlü ekipmanın bulunduğu 47 takımlık malzeme ise afet istasyon konteynerlerinde hazır bulunduruluyor.

        Olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının kısa sürede karşılanması amacıyla kent merkezi ve ilçelerinin farklı noktalarına 3 bine yakın çadır ve 500'ü aşkın konteyner yerleştirildi.

        İçinde temel yaşam ve barınma malzemelerinin bulunduğu cep lojistik deposunun kurulduğu kentte, 2 bin civarı olan gönüllü sayısı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra 6 bin 152'ye çıktı.

        Düzenledikleri eğitimlerle gönüllülere ekipman ve malzemeleri tanıtıp kullandıran, katılımcılara belli periyotlarla çığda, enkazda ve selde arama kurtarma eğitimi veren AFAD ekipleri, okullarda öğrenci ve öğretmenleri, kurum ve kuruluşlarda ise personelleri temel afet farkındalık, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriyor.

        "Gönüllü sayısı 6 bin 152 kişiye çıktı"

        AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, AA muhabirine, afet ve acil durumlara hazırlıklar kapsamında kent genelinde 2 bini aşkın kişiden oluşan 56 ekibe yönelik arama kurtarma eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

        Müdahale kapasitesini geliştirmek için 49 parçadan oluşan 47 takım arama kurtarma malzemesinin alındığını belirten Kanat, "Bu ekipmanlar, 6 afet istasyon konteynerinde il merkezi ve ilçelere aktarılmak üzere hazır bekletiliyor. Halkın afetler konusunda bilinçlenmesi çok önemlidir. Vatandaşların gönüllülük faaliyetlerinde yer almasını çok önemsiyoruz. 6 Şubat depremlerinden önce gönüllü sayımız 2 bin civarındayken, bugün kent genelinde sistemimizde kayıtlı gönüllü sayısı 6 bin 152 kişiye çıktı." diye konuştu.

        - "Üzerinde durduğumuz konulardan biri bilinçlendirme"

        Gönüllülerden 277'sinin altı çevrimiçi, dört de yüz yüze eğitimi tamamlayarak sertifikalandırıldığını dile getiren Kanat, şunları kaydetti:

        "Bu eğitimlerimiz devamlılık gerektiriyor. Çığda, selde arama kurtarma, kentsel arama kurtarma eğitimlerimiz devam ediyor. Üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan biri bilinçlendirme. Bu farkındalığın gelişiyor olması sevindirici. Afetlere daha hazır bir toplum haline gelirsek afetlerden kaynaklı zararları, can kayıplarını minimize etmiş oluruz. Deprem bilinci yüksek topluluklar bu tür durumlardan en az etkilenen topluluklardır."

        Olası afetlerden sonraki süreçlerin iyileştirme süreçleri olduğunu anlatan Kanat, kentte 3 bine yakın çadır, 500'ün üzerinde konteyner stokladıkları bilgisini verdi.

        "Önceki afetler acı da olsa bize tecrübeler kazandırdı"

        İl merkezinde yaptıkları eğitim sahasını vatandaşların da hizmetine sunacaklarını ifade eden Kanat, şöyle konuştu:

        "Buradaki amaç, gerçek bir ortam oluşturup beton kırmayı, enkaza giriş tekniklerini, tünelde sürünmeyi, yaralı tahliyesinin sağlanmasını öğretmektir. Önceki afetler acı da olsa bize tecrübeler kazandırdı. Bize enkaza giriş yöntemlerini, çalışma risklerini, enkaza yaklaşımı daha profesyonelce öğretti. Eğitimlerimizi, bilinçlendirme çalışmalarını geniş halkalara yaydığımız zaman afetleri daha az zararla atlatabileceğiz. Kurtarma çalışmalarını daha rahat yürütebileceğiz. Makine, teçhizat kullanımını çok önemsiyoruz. Depreme dirençli kentler kurduğumuz, binalar inşa ettiğimiz zaman AFAD'a çok ihtiyacınız olmaz. Olası afetlerin ilk zamanlarında kriz yönetimini daha rahat atlatabileceğimiz malzemelerimiz mevcut."

        AFAD gönüllüsü Yasin Aşkan da ekiplerin belli periyotlarla verdikleri eğitimlere katılarak bilgilerini tazelediklerini belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldığını dile getiren Aşkan, "Gönüllüler olarak her zaman kurumumuzun, halkımızın yanındayız. Son eğitimimizde de ekipmanları kullanmayı öğrendik. Bölgemiz deprem kuşağında. Yaşı tutan her arkadaşımız gönüllü olabilir. Eğitimlerin alınması çok önemli." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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