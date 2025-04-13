Hakkari'de "ilkbaharın müjdecisi" kuzu ve oğlaklar meralarla buluştu

Çetin geçen kışın ardından havanın ısındığı Hakkari'de besiciler, yeni doğan ve ilkbaharın müjdecisi olarak görülen kuzu ve oğlakları meralara saldı.

Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte havanın ısınmasıyla yeşeren meralar, küçükbaş hayvan sürüleriyle canlandı.

Kışın ağıllarda ot ve samanla besledikleri hayvanlarını meralara çıkaran besiciler, bu yıl dünyaya gelen kuzu ve oğlakları da doğayla buluşturdu.

Doğa şartlarına uyum sağlamaları ve taze otla beslenmeleri için ilk kez meralara salınan kuzu ve oğlaklar, çocukların neşe kaynağı oldu.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan çocuklar, meralarda otlatılan kuzu ve oğlaklarla eğlenceli vakit geçirdi.

- "Meralarımız kuzu sesleriyle şenlendi"

Durankaya beldesindeki Yeni Mahalle'de 15 yıldır besicilik yapan Adnan Üzüm, AA muhabirine, kışın çok zorluk çektiklerini söyledi.

Hayvanlarına yaklaşık 5 aydır ağılda baktığını, bunun da maliyetli olduğunu belirten Üzüm, şunları kaydetti:

"Hava ısındı. Hayvanları meralara saldık. Kuzularımız, şubat ve mart aylarında doğdu. Onları da yavaş yavaş meralara çıkarıyoruz. Meralarımız kuzu sesleriyle şenlendi. Çok güzel oluyor. Kışın kuzuların bakımı çok zor. Hayvanlarla doğada olmak güzel bir şey. Çok sevimliler. Çocuklar da kuzu ve oğlaklarla ilgileniyor. Onların neşe kaynağı haline geliyorlar."

Geçim kaynakları hayvancılık olan Emine Üzüm ise, "Burada soğuk hava ve kar fazla oluyor. Buranın kışı yaklaşık 6 ay sürüyor. İlkbahar çok güzel bir mevsim. Biz de hayvanlarımızı çıkardığımız için mutluyuz. Hayvanlar iki hafta sonra başka bölgelere götürülecek. Kuzuların bakımı zahmetli ama onların sevimli halleriyle moral buluyoruz." dedi.

Kuzu ve oğlaklarla zaman geçiren Nehir Üzüm de "Babamla koyun ve keçilere bakıyoruz. Anneme ev işlerinde yardımcı oluyorum. Kuzuları otlatmaya götürüyoruz. Kuzularımız çok sevimli. Ablamla kuzuları kucaklayarak sevdik." diye konuştu.