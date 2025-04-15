Hakkari'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi

Hakkari'de Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlen törende konuşan Yeşilay Şube Başkanı Şemsettin Uçar, sağlıklı yaşamın ve kötü alışkanlıklardan uzak durmanın önemine değindi.

Gençlerin hem sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri hem de sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerinin değerli olduğunu belirten Uçar, yarışmaya katılan öğrenci ve destek sunan öğretmenleri tebrik etti.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere 5 bin liralık hediye çeki verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, öğrenci ve okul müdürleri katıldı.