Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi

        Hakkari'de Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlen törende konuşan Yeşilay Şube Başkanı Şemsettin Uçar, sağlıklı yaşamın ve kötü alışkanlıklardan uzak durmanın önemine değindi.

        Gençlerin hem sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri hem de sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerinin değerli olduğunu belirten Uçar, yarışmaya katılan öğrenci ve destek sunan öğretmenleri tebrik etti.

        Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere 5 bin liralık hediye çeki verildi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Arif Demir, öğrenci ve okul müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da kar yağışı; köy yolları kapandı
        Yüksekova'da kar yağışı; köy yolları kapandı
        Derecik'te gönüllüler, gençleri sanat ve spora yönlendiriyor
        Derecik'te gönüllüler, gençleri sanat ve spora yönlendiriyor
        Hakkari'de su şebekesindeki arıza, ekiplerin zorlu çalışmasıyla giderildi
        Hakkari'de su şebekesindeki arıza, ekiplerin zorlu çalışmasıyla giderildi
        Hakkari Zapspor, Bitlis Özgüzeldere Spor ile berabere kaldı
        Hakkari Zapspor, Bitlis Özgüzeldere Spor ile berabere kaldı
        Kayıp kadının arama çalışmaları 4'ncü gününde
        Kayıp kadının arama çalışmaları 4'ncü gününde
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor