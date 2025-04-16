Hakkari'de yola düşen kaya parçaları temizlendi
Hakkari'de mahalle yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi.
Hakkari'de mahalle yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Karşıyaka Mahallesi Pirudan mevkisinde yola kaya parçaları düştü.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, iş makinesiyle yoldaki kaya parçalarını kaldırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.