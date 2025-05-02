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        Hakkari'de "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı yapıldı

        Hakkari'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesince "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:36
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        Hakkari'de "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı yapıldı
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        Hakkari'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesince "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı düzenlendi.

        Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, birlikten güç doğduğunu ve bu amaçla bir araya geldiklerini söyledi.

        Kentin işsizlik oranı en yüksek olan şehirlerden biri olduğunu belirten Çelik, "Sanayi üretimi potansiyeli yok denecek kadar az. Tamamen ticaret, kısmi olarak da küçükbaş hayvancılığa dayalı bir ekonomik model ile kamu yatırımlarının desteklediği bir ekonomik alan var. Bunun büyütülmesi lazım. Dolayısıyla sizlerin bir ve beraber olması, herhangi bir siyasi ayırım gözetmeksizin Hakkari'nin ve Hakkarili çocuklarımızın yarınları için ele ele, omuz omuza olmanız çok önemli." diye konuştu.

        Çelik, Hakkari'nin en güvenli ve huzurlu dönemini yaşadığını ifade ederek, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) önemine dikkati çekti.

        OSB'nin altyapı ihalesinin geçen yıl yapıldığını hatırlatan Çelik, "OSB'lerin altyapılarını, doğalgazını, kaldırımını, parselini yapmak sorunu çözmüyor. Yatırım yapmak gerekiyor. Yatırımı yapacak insanlar için müteşebbis gerekiyor. Müteşebbisler için de en önemli ortam güvenlik. Şükür ki Hakkari coğrafyasının tamamı en güvenli dönemini yaşıyor. Her bölgemiz güvenli ve huzurludur. İnsanların birbirine olan sevgisi ve saygısı sonsuzdur." diye konuştu.

        MÜSİAD İl Başkanı Adnan Öveç ise ülkenin en uç noktasında yer alan kentlerden biri olan Hakkari'nin, coğrafi yapısının getirdiği dezavantajlarına rağmen büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi.

        Yıllarca maalesef terörün gölgesinde kalan bu toprakların artık huzurla anıldığını vurgulayan Öveç, şöyle konuştu:

        "Geldiğimiz noktada kalkınmanın önündeki en büyük engel güvenlik değil, lojistiktir, altyapıdır, üretimdir. Coğrafi zorluklarımız var, lojistik zorluklarımızın olduğunu da biliyoruz. Bu zorlukların yanında çok büyük fırsatlar da var. Yanı başımızda İran ve Irak gibi iki ülke bulunuyor. Ne yazık ki bu potansiyeli tam olarak değerlendiremiyoruz. Hakkari hiçbir zaman sadece tarım ve hayvancılıkla tanımlanacak bir şehir olmadı. Aynı zamanda ticaretin, üretimin ve istihdamın merkezi olabilecek bir yapıya sahip. Bu memleketi ihya ve inşa edecek olan bizleriz."

        Öveç, bölgedeki iş insanlarının yatırım konusunda daha çok sorumluluk alması gerektiğini, "terörsüz Türkiye" çağrılarına hep birlikte destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Bazı iş insanlarına plaket takdim edilen toplantıya, ilçe ve belde belediye başkanları, iş insanları, kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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