Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor

        Hakkari'de farklı illerden gelen 160 veteriner, köylerde hayvanlara şap aşısı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de farklı illerden gelen 160 veteriner, köylerde hayvanlara şap aşısı yapıyor.

        Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Farklı kentlerden gelen 160 veteriner, il ve ilçelerde köyleri ziyaret ederek, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıyor, hayvan sahiplerini bilgilendiriyor.

        Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyüne gelen ekipler, 250 büyükbaş ve yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvana şap aşısı yaptı.

        Köy muhtarı Şuayip Baykın, basın mensuplarına, şap hastalığının tespit edilmesiyle ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.

        Ekiplere teşekkür eden Baykın, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından aşı çalışmalarına başlandı. Köyümüzde hayvanlara şap aşısı yapıldı. Aşı yapan ekiplerimiz Kayseri ve Şırnak'tan geldi. Ekiplere çok teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Hakkarili çocuklara go-kart araçlarıyla trafik eğitimi
        Hakkarili çocuklara go-kart araçlarıyla trafik eğitimi
        Hakkari'de 20 kadın, katıldığı kursta okuma yazma öğrendi
        Hakkari'de 20 kadın, katıldığı kursta okuma yazma öğrendi
        Hakkari'de 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Hakkari'de 136 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları 12. gününde sürü...
        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları 12. gününde sürü...
        Yüksekova'da derede akıntıya kapılan İbrahim, Irak tarafında da arandı
        Yüksekova'da derede akıntıya kapılan İbrahim, Irak tarafında da arandı
        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor