Hakkari'de şap hastalığına karşı hayvanlara aşı yapılıyor

Hakkari'de farklı illerden gelen 160 veteriner, köylerde hayvanlara şap aşısı yapıyor.

Derecik ilçesinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Farklı kentlerden gelen 160 veteriner, il ve ilçelerde köyleri ziyaret ederek, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıyor, hayvan sahiplerini bilgilendiriyor.

Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyüne gelen ekipler, 250 büyükbaş ve yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvana şap aşısı yaptı.

Köy muhtarı Şuayip Baykın, basın mensuplarına, şap hastalığının tespit edilmesiyle ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Baykın, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından aşı çalışmalarına başlandı. Köyümüzde hayvanlara şap aşısı yapıldı. Aşı yapan ekiplerimiz Kayseri ve Şırnak'tan geldi. Ekiplere çok teşekkür ederiz." dedi.