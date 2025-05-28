Hakkari'de jandarmadan düğünlerde silah kullanımı uyarısı
Hakkari'de jandarma ekipleri, vatandaşları düğünlerde silah kullanmamaları konusunda uyardı.
Hakkari'de jandarma ekipleri, vatandaşları düğünlerde silah kullanmamaları konusunda uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silah kullanımının önüne geçilmesi ve güvenli eğlence ortamının oluşturulması amacıyla "Silah Atmayalım Hayatları Karartmayalım" sloganıyla çalışma yaptı.
Bu kapsamda muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya gelen ekipler, düğünlerde silah kullanımının ölümcül sonuçlara sebep olabileceğini anlattı.
Muhtar ve vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, köylerdeki meydanlara afişler astı.
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