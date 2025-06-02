Hakkari'de yeni adliye binası inşaatına başlandı
Hakkari'de, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında yeni adliye binası inşaatına başlandı.
Hakkari'de, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında yeni adliye binası inşaatına başlandı.
Eski valilik binasının bulunduğu alanda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, kazı çalışmalarına başlanan yeni adliye binası projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kurban kesimi ve duanın ardından iş makineleriyle temel kazma çalışması yapıldı.
Törene Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, hakimler, cumhuriyet savcıları ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.
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