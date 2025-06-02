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        Hakkari'de yeni adliye binası inşaatına başlandı

        Hakkari'de, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında yeni adliye binası inşaatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:35
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        Hakkari'de yeni adliye binası inşaatına başlandı
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        Hakkari'de, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında yeni adliye binası inşaatına başlandı.

        Eski valilik binasının bulunduğu alanda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, kazı çalışmalarına başlanan yeni adliye binası projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kurban kesimi ve duanın ardından iş makineleriyle temel kazma çalışması yapıldı.

        Törene Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, hakimler, cumhuriyet savcıları ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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