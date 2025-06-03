Hakkari'de ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı

Yardımları ihtiyaç sahibi çocuklara teslim ettiklerini belirten Aydoğdu, "Dağıtımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi tüm engelli bireylere adil ve şeffaf şekilde hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla 1500 çocuğa giyim ve ayakkabı desteğinde bulunduklarını söyledi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nce 1500 ihtiyaç sahibi yetim ve özel gereksinimli çocuğa giyim yardımı yapıldı.

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