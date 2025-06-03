Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı

        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nce 1500 ihtiyaç sahibi yetim ve özel gereksinimli çocuğa giyim yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nce 1500 ihtiyaç sahibi yetim ve özel gereksinimli çocuğa giyim yardımı yapıldı.

        Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla 1500 çocuğa giyim ve ayakkabı desteğinde bulunduklarını söyledi.

        Yardımları ihtiyaç sahibi çocuklara teslim ettiklerini belirten Aydoğdu, "Dağıtımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi tüm engelli bireylere adil ve şeffaf şekilde hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanları ne ifade verdi?
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Kan davası! Kadın kılığına girip öldürdü!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenlendi
        Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenlendi
        Hakkari'de yeni adliye binası inşaatına başlandı
        Hakkari'de yeni adliye binası inşaatına başlandı
        Çukurca'da yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
        Çukurca'da yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de seyir halindeki tırın çekicisi yandı
        Hakkari'de seyir halindeki tırın çekicisi yandı
        Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
        Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı
        Van ve Hakkari'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi
        Van ve Hakkari'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi