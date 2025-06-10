Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 407 kişi yakalandı

        Hakkari'de geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 407 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de geçen ay çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, mayısta meydana gelen olaylar, geçen yılın aynı dönemindeki olaylarla kıyaslanarak değerlendirildi.

        Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olayları yüzde 7, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 23, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 34, kasten yaralama olayları yüzde 10, hırsızlık olayları yüzde 50 ve dolandırıcılık suçları yüzde 31 oranında azaldı.

        Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonların yüzde 8 arttığı kentte, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 407 kişi yakalandı.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Göç Müdürü Aykut Alptekin ve ilgili birim amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        2 dönüm arazi ve 22 Kızılçam kül oldu! Mangal keyfinden cezaevine!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        150 kişi ölmüştü! Palmiye Sitesi'nin müteahhidinden şaşırtan istek!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıl...
        Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıl...
        Farklı mevsimlerin bir arada yaşandığı Cennet Cehennem Vadisi doğaseverleri...
        Farklı mevsimlerin bir arada yaşandığı Cennet Cehennem Vadisi doğaseverleri...
        22 yıldır göç etmeyen leyleklere bakıyorlar
        22 yıldır göç etmeyen leyleklere bakıyorlar
        Köyde asırlık bayram geleneği; kesilen bütün kurbanlıkların eti eşit dağıtı...
        Köyde asırlık bayram geleneği; kesilen bütün kurbanlıkların eti eşit dağıtı...
        Çukurca'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Çukurca'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
        Hakkari Valisi Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı