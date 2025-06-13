Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

Ardından Cuma namazı kılınan programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ulu Cami'de düzenlenen programda tüm şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

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