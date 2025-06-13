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        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu

        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:48
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        Hakkari'de şehitler için mevlit okutuldu
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        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ulu Cami'de düzenlenen programda tüm şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

        Ardından Cuma namazı kılınan programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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