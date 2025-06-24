Hakkari'de 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de bir otomobilin bagajındaki kitap ile defterlerin arasında ve sürücünün üzerinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari'de bir otomobilin bagajındaki kitap ile defterlerin arasında ve sürücünün üzerinde 7 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Dün kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, sürücünün üzerindeki korsenin altına gizlenmiş 1 kilo 520 gram, bagajdaki çuvalın içinde bulunan kitap ve defterlerin arasına zulalanmış 12 parça şeklinde 6 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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