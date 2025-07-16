Hakkari'de 78 suç dosyası ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkari'de 78 suç dosyası olan ve çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "hükümlünün veya tutuklunun kaçması", "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarından aranan, 78 suç dosyası olan ve 28 suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z'yi yürüttükleri çalışma sonucu yakaladı.

E. Z, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.