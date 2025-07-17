Farklı il ve ülkelerden gelen gönüllülere Hakkari'de afet farkındalık eğitim verildi

Daha sonra kurum eğitmenleri, gönüllülere afet farkındalık eğitimi verdi, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanları tanıttı.

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personelince, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında farklı il ve ülkelerden kente gelen 30 gönüllüye afet farkındalık eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.