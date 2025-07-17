Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Farklı il ve ülkelerden gelen gönüllülere Hakkari'de afet farkındalık eğitim verildi

        Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personelince, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında farklı il ve ülkelerden kente gelen 30 gönüllüye afet farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Farklı il ve ülkelerden gelen gönüllülere Hakkari'de afet farkındalık eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personelince, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında farklı il ve ülkelerden kente gelen 30 gönüllüye afet farkındalık eğitimi verildi.

        Proje kapsamında kentte bulunan gönüllüler, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kurumdaki birimleri gezen gönüllülere, yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

        Daha sonra kurum eğitmenleri, gönüllülere afet farkındalık eğitimi verdi, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanları tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı

        Benzer Haberler

        Hakkari Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
        Hakkari Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
        Hakkari'de özel gereksinimli genç bir günlüğüne asker oldu
        Hakkari'de özel gereksinimli genç bir günlüğüne asker oldu
        18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Hakkari'de 78 suç dosyası ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Hakkari'de 78 suç dosyası ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Şehit güvenlik korucularının ailelerinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine deste...
        Şehit güvenlik korucularının ailelerinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine deste...
        Doğu Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzen...
        Doğu Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzen...