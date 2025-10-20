Hakkari'de haklarında arama kararı bulunan 224 kişi yakalandı

Hakkari'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 224 kişi yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda 1-18 Ekim tarihlerinde meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler değerlendirildi.

Buna göre, il genelinde asayiş olayları yüzde 16, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 8, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 18, kasten yaralama olayları yüzde 8 ve hırsızlık olayları yüzde 56 azaldı.

Evden hırsızlık olayının yaşanmadığı bu süreçte, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlar yüzde 43 arttı.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 224 kişi yakalandı.

Ocaktan bu yana meydana gelen asayiş olaylarının da değerlendirildiği toplantıda, 10 aylık süreçte önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı veriler ele alındı.