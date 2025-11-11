Hakkari'de alkollü araç kullanarak "dur" ihtarına uymayan sürücü hakkında işlem yapıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin uyarılarına rağmen durmayan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Yüksekova Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarında "Yüksekova'da trafik polisleri ile vatandaşlar arasında gerginlik" başlıklı paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, Ziraat Bankası kavşağında saat 17.00 sıralarında yapılan genel trafik uygulaması esnasında İpek Yolu Caddesi yönünden aşırı hızla ve zikzak çizerek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan aracın durdurulmak istendiği belirtildi.
Sürücünün, trafik ekiplerinin ikazlarına rağmen durmayarak ilerlemeye devam ettiği, kısa süre sonra trafikte sıkışarak durmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:
"Uyarılara uymayan ve belgelerini ibraz etmeyen sürücü zor kullanılarak araçtan indirilmiş ve kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Yapılan ölçümde sürücünün 2,28 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın daha önce de alkollü araç kullanmaktan kaydı bulunduğu belirlenmiştir. Şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır."
