Hakkari'de engelliler katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünlerle engellerini aşıyor

Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Engelleri Üreterek Aşıyorum" projesi kapsamında açılan kurslara katılan özel gereksinimli bireyler, hem kendilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünlerle gelir elde ediyor.

Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında engelli bireylere yönelik seramik, el sanatları, giyim ve trikotaj alanlarında kurslar açılıyor

Merkezde görev 4 usta öğretici, kurslara katılanlara eğitim veriyor, kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

Kurslara gelen özel gereksinimli bireyler burada hem yeni beceriler ediniyor hem de ürettikleri hediyelik eşya ve diğer ürünler sayesinde gelir elde etme fırsatı buluyor.

Usta öğreticilerden Gülnur Kaya, AA muhabirine, kursta geleneksel el sanatları alanında eğitim verdiklerini söyledi.

Merkezde birçok alanda kursların açıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimize seramik ve çininin yapım aşamalarını öğrettik. Bazı öğrencilerim boyamayı çok sevdiği için boya işini yapıyor. Öğrenciler kendi ihtiyaç ve isteklerine göre ürünler yapabiliyor. Genellikle kupa, tabak, vazo, saksı ile ev aksesuarları üretiyoruz. Onun dışında birlikte seramikte elle şekillendirme de yapıyoruz. Öğrencilerimize her gün bıkmadan usanmadan bir şeyler öğretiyoruz. İşimi severek yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle bir arada olmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.