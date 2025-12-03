Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de engelliler katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünlerle engellerini aşıyor

        Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Engelleri Üreterek Aşıyorum" projesi kapsamında açılan kurslara katılan özel gereksinimli bireyler, hem kendilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünlerle gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de engelliler katıldıkları kurslarda yaptıkları ürünlerle engellerini aşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Engelleri Üreterek Aşıyorum" projesi kapsamında açılan kurslara katılan özel gereksinimli bireyler, hem kendilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünlerle gelir elde ediyor.

        Biçer Mahallesi'ndeki İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında engelli bireylere yönelik seramik, el sanatları, giyim ve trikotaj alanlarında kurslar açılıyor

        Merkezde görev 4 usta öğretici, kurslara katılanlara eğitim veriyor, kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

        Kurslara gelen özel gereksinimli bireyler burada hem yeni beceriler ediniyor hem de ürettikleri hediyelik eşya ve diğer ürünler sayesinde gelir elde etme fırsatı buluyor.

        Usta öğreticilerden Gülnur Kaya, AA muhabirine, kursta geleneksel el sanatları alanında eğitim verdiklerini söyledi.

        Merkezde birçok alanda kursların açıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

        "Kursiyerlerimize seramik ve çininin yapım aşamalarını öğrettik. Bazı öğrencilerim boyamayı çok sevdiği için boya işini yapıyor. Öğrenciler kendi ihtiyaç ve isteklerine göre ürünler yapabiliyor. Genellikle kupa, tabak, vazo, saksı ile ev aksesuarları üretiyoruz. Onun dışında birlikte seramikte elle şekillendirme de yapıyoruz. Öğrencilerimize her gün bıkmadan usanmadan bir şeyler öğretiyoruz. İşimi severek yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle bir arada olmak beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Beyazay Derneği Hakkari Şube Başkanı Şirin Selçuk ise kursiyerlerin hem kendilerini geliştirdiğini hem de aile ekonomilerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

        Katılımcıların kendileri için çok özel ve kıymetli olduğunu dile getiren Selçuk, "4 arkadaşımızla eğitimlerimize devam ediyoruz. Kurslarımızda çok güzel şeyler yapılıyor. Bu durum bizi, özel bireyleri ve ailelerini çok mutlu ediyor. İki öğretmenimiz gönüllü çalışıyor. Öğrencilerimiz çok özel ve kıymetli insanlardır. Burada zamanımızı çok güzel geçiriyoruz. Bize her zaman destekte bulunan Sayın Valimize, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin'e, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Engelli öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu
        Engelli öğretmen öğrencilerine ilham kaynağı oldu
        Hakkari'de Irak sınırına 2 bin 152 metre güvenlik duvarı inşa edildi
        Hakkari'de Irak sınırına 2 bin 152 metre güvenlik duvarı inşa edildi
        Hakkari'de sağlık ekipleri, Yelda'nın hayalini gerçekleştirdi
        Hakkari'de sağlık ekipleri, Yelda'nın hayalini gerçekleştirdi
        Yüksekova'da gıda denetimi yapıldı
        Yüksekova'da gıda denetimi yapıldı
        Yüksekova'da doğal gaz kazılarından dolayı yollar kullanılmaz hale geldi
        Yüksekova'da doğal gaz kazılarından dolayı yollar kullanılmaz hale geldi
        Yüksekova'nın etrafını çevreleyen dağlar beyaza büründü
        Yüksekova'nın etrafını çevreleyen dağlar beyaza büründü