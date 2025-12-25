Habertürk
        Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu

        Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

        25.12.2025 - 11:44
        Hakkari'de soğuk hava ve sis etkili oldu
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

        Gece etkisini artıran soğuk hava nedeniyle ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

        Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken araçların camları buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düştüğü ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Polis ve jandarma ekipleri, bazı kavşaklarda önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

