Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması Hakkari'de başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Barış ve Kardeşlik" sloganıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması başladı.





İlçeye bağlı Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde 6 kategoride düzenlenen organizasyona, 19 ilden yaklaşık 260 sporcu katıldı.



Kaymakam Mustafa Akın'ın start vermesiyle başlayan yarışmada sporcular, hazırlanan parkurlarda dereceye girmek için mücadele etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, organizasyonun 19 ilden sporcu, hakem ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Yarışmanın yapıldığı alanda hava ve ortamın güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Yüksekova halkının kayakçılara, dışarıdan gelen misafirlere ilgisi çok iyi. Bu da bizi son derece mutlu eden bir tablo. Yarış için hazırlanan pistler çok ideal. İki yıl önce yine burada Türkiye Şampiyonası yaptık. Bu sene de Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması'nı gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız genel olarak memnun. Yarın da serbest stil müsabakalarını yapıp yarışmayı sonlandıracağız." dedi.



Yarışmanın ilçede düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye Kayak Federasyonuna, Valiliğe ve kaymakamlığa teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Burada sadece bir yarış yapmıyoruz. Hakkarimizin, Yüksekovamızın doğasını, coğrafyasını, kültürünü il dışından gelen sporculara, yöneticilere tanıtma fırsatını buluyoruz. Son 3 yılda burada düzenlenen organizasyonlar kentimizin, ilçemizin tanınmasına büyük katkı sağladı. Bundan sonra da buna benzer ve bundan daha büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Bulunduğumuz rakım yaklaşık 2 bin. Kayaklı koşu için muazzam bir yer. Pistlerde, konaklama ile ilgili eksiklerimiz vardı. Geçen sene Bakanlığımızın, Valiliğimiz destekleriyle buraya 60 kişilik Kamp Eğitim Merkezi yaptık. Sporcularımızı yavaş yavaş buraya almaya başlayacağız. Son iki yılda Yüksekovalı sporcularımız Türkiye şampiyonu oldu. Bu sene de inşallah aynı başarıyı göstereceğiz."



Muş'tan gelen milli sporcu Rabia Akyol ise ilçede yarışlar için güzel bir havanın hakim olduğunu dile getirerek, "Burada yarışmak çok güzel. Pist güzel, kaldığımız otel ve hava şartları çok iyi. 5 kilometrede yarıştım. Yarışmada kendi kategorimde 2. oldum. Yarış güzel geçti. Buradaki pist de çok iyi. Her şey güzel." diye konuştu.



Yarın sona erecek yarışmada Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulundu.

