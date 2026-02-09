Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Kar temizlerken ayağının kayması sonucu çatıda asılı kalan kişiyi ekipler kurtardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında, ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:29
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar temizlemek için çıktığı evinin çatısında, ayağının kayması sonucu beline bağladığı iple asılı kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı evinin çatısına çıkan M.S.Ö'nün, kar temizlediği sırada ayağı kaydı.

        Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde çatıda asılı kalan M.S.Ö, zemine düşmekten kurtuldu.

        Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, M.S.Ö'yü itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

