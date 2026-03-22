Hakkari'de hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yüksekova-Hakkari kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında, sürücüleri öğrenilemeyen 30 AAF 009 plakalı hafif ticari araç ile 65 FC 780 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

