Yüksekova'da Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün önemiyle ilgili konuşma ve sinevizyon gösterimi yapıldı.



Oratoryo gösterisiyle devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, şarkılar seslendirdi



Programa Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

