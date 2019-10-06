Hakkari’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konferansı

İHA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın katılımıyla Hakkâri Üniversitesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" konferansı düzenlendi.

Hakkari’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konferansı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın katılımıyla Hakkâri Üniversitesinde “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konferansı düzenlendi.
Konferansa Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Prof. Dr. Gassan Mortada, Doç. Dr. Fadıl Ayağan ve üniversite öğrencileri katıldı. Hakkâri Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Vali İdris Akbıyık bir konuşma yaptı. Vali İdris Akbıyık, “Malumunuz olduğu üzere 2019 yılı Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Bizde bu vesileyle ülke olarak İslam dünyasının, Türk dünyasının önemli bir bilim adamı olan Fuat Sezgin’i inceleme, okuma, öğrenme fırsatı bulacağız. Fuat Sezgin’in günde 1718 saat çalıştığını öğrendim. 27 tane dil bildiğini öğrendim. Sonuç olarak da İslam bilim tarihinde, ülkemizde ve Avrupa’da yapmış olduğu çalışmalarda birçok yeni fikir üretmiş, İslam ve Türk dünyasıyla ilgili gerçekleri ortaya koyan bir bilim adamıdır. Bugün de İstanbul Gülhane Parkında müzesi bulunuyor. İstanbul'dayken ben bu müzeleri gezdim ve bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum” dedi.
Daha sonra Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, “Fuat Sezgin kimdir? Nasıl Fuat Sezgin olmuştur?” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, “İslam düşüncesinin gelişim sürecinde Fuat Sezgin’in rolü”nden bahsetti. Prof. Dr. Gassan Mortada ise, “doğu ve batı da Fuat Sezgin” konulu konuşmayı yaptı.
Programın sonunda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Vali İdris Akbıyık’a kitap hediye etti.

HAKKARİ

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:38
  • GÜNEŞ 05:57
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Akbıyık, kitap okuma etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, kitap okuma etkinliğine katıldı
Hakkari’de korkutan yangın
YEREL HABERLER Hakkari’de korkutan yangın
Yüksekova’dan Irak sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Yüksekova’dan Irak sınırına askeri sevkiyat
Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu
YEREL HABERLER Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu
Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik
YEREL HABERLER Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan ...
Maden mühendisleri terörden temizlenen dağlara çıkartma yaptı Maden mühendisleri maden ocaklarında incelemelerde bulundular
YEREL HABERLER Maden mühendisleri terörden temizlenen dağlara ...
Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli İsmail'e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Aydoğdu'dan özel gereksinimli İsmail'e ziyaret
Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı
YEREL HABERLER Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı
Başkan Karaman’dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Karaman’dan esnaf ziyareti
Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı
YEREL HABERLER Karşıdan gelen araca çarpmamak için duvara çarptı
AK Parti heyetinden Başkan Adıyaman’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden Başkan Adıyaman’a ziyaret
Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması
Aracın çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracın çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Hakkari Belediyesinden eylül ayı gelir-gider tablosu
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden eylül ayı gelir-gider tablosu
Hakkari Belediyesinden fırın denetimi
YEREL HABERLER Hakkari Belediyesinden fırın denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X