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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yürütülen ‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ projesi çerçevesinde Yazar Ömer Sevinçgül öğrencilerle buluştu.

‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ projesi bünyesinde düzenlenen ‘Okuyan Kendini İnşa Eder’ söyleşi çerçevesinde Yazar Ömer Sevinçgül öğrencilerle bir araya geldi. Çukurca Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk kitapları yazarı Sevinçgül Çukurca'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Yazar Sevinçgül, daha sonra minik okurlarına verilen kitapları tek tek imzaladı.

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