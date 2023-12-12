Haberler Magazin Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı!

Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı! Haklarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan sorgulanan ve sonrasında tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin ardından mal varlığına el konulan fenomen isimlerden biri Eylül Öztürk oldu. Öztürk, son olarak aylık kazancını açıkladı. Habertürk Giriş: 12.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:05 facebook

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Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından birçok fenomen mercek altına alınmıştı. Bazı fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu. Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Tanınan isim sosyal medya hesabından isyan etti.

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Konuyla ilgili haberlerin gündem olmasının ardından Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı: "Sevgili dostlar, söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa bir dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz. Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum tabi, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde nefes almaya devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey, önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte onca yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor. Öyle işte… Sizi seviyorum, desteğinize sonsuz müteşekkirim ve gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğim.”